Ancelotti: “Seguo ancora il Napoli e continuerò a farlo! Barcellona? Non è una partita scontata come può sembrare”

Ancelotti torna a parlare del Napoli e della prossima sfida degli azzurri contro il Barcellona

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli e attuale tecnico dell’Everton, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay in merito alla sua vecchia squadra. Ecco le dichiarazioni del tecnico di Reggiolo:

“Quest’anno la lotta scudetto è decisamente più avvincente rispetto agli anni passati. La Juve ha l’esperienza, l’Inter l’entusiasmo e la Lazio invece non ha le coppe. Napoli? Lo seguo ancora e lo farò sempre. Sta facendo molto bene e sono felice che Fabian Ruiz abbia ritrovato la sua migliore condizione. Ora c’è la sfida con il Barcellona, non è scontata come sembra!”