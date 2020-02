Sconcerti critica Gattuso: “Allan andava punito nello spogliatoio, non in pubblico. Non si fa così”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il noto opinionista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Cosa penso del caso Allan? Il calciatore andava punito nello spogliatoio, non in pubblico. Gattuso ha reagito in modo spettacolare ad un errore, rendendolo pubblico, non si fa così. I giocatori non sono ragazzini, non hanno bisogno di un allenatore che urli e basta. Pensare che basti quello significa avere una visione infantile del calcio”.

