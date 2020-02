Magrin: “In Champions tifo per le italiane, però per l’Atalanta sarebbe storico incontrare il Barça”

Notizie Napoli, le parole di Marino Magrin sull’Atalanta e il Barcellona

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marino Magrin, ex Atalanta. Ecco quanto evidenziato:

“La domanda era se vogliamo incontrare una squadra italiana o un’altra, ma quando capiterà più che l’Atalanta giocherà in Champions? Sia la Juventus che il Napoli li incontriamo in campionato, Barcellona, Real Madrid e Liverpool resterebbero nella storia.

Quante possibilità ha il Napoli? Io seguo il Napoli, mi piace, ho dei vicini di casa che sono di Napoli. Mi auguro che il Napoli passi il turno, sarebbe bellissimo, ma il Barcellona ha un altro modo di giocatore, nonostante le difficoltà.

Remuntada Valencia? Andiamo lì con tre gol in più, ma il Valencia ci ha comunque creato problemi in fase difensiva. Anche se l’Atalanta verrà eliminata, gli sportivi atalantini sono già entusiasti.

Napoli o Barcellona? Guardo il gioco delle altre squadre perché sono un tecnico. Mi auguro che il Napoli abbia la possibilità di vincere, tiferò per il Napoli, perché è una squadra italiana. Quando ai miei tempi Maradona toccava palla, era un boato in ogni caso. Spesso gli dicevo che è un fenomeno”.

