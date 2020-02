Buffon ci ricasca a Le Iene: “Rifarei la battuta sul coronavirus”

Buffon ritorna a parlare della battuta sul Coronavirus

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Gianluigi Buffon è stato raggiunto dagli inviati de Le Iene, che lo hanno incalzato sulla nota battuta ad un tifoso cinese, a cui il portiere della Juventus aveva chiesto se avesse il coronavirus:

“Rifarei quella battuta perché era una domanda simpatica per creare empatia. L’ho fatto per farlo sentire a suo agio perché era da solo in un angolino. Ho voluto lanciare un messaggio positivo in un momento in cui in Italia c’è tanta intolleranza. Chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI