Il contratto di Arek Milik scadrà nel 2021 ed è in attesa di essere aggiornato, o meglio, prolungato.

L’edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il polacco insiste per l’inserimento di una clausola rescissoria che gli consenta di poter lasciare, un domani, il Napoli per un’offerta irrinunciabile. Al momento il club azzurro non vorrebbe cedere sulla questione.