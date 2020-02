50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Durante la conferenza stampa odierna, a Gennaro Gattuso è stato chiesto cosa preferisse tra un piazzamento in Europa League e un passaggio del turno in Champions contro il Barcellona:

Europa League o passaggio del turno? Europa League tutta la vita! Preferisco giocare sempre in casa, ora vedo che abbiamo fatto sempre fatica ma è una questione di testa. In casa fatichiamo ad annusare il pericolo, giochiamo troppo in campo aperto.