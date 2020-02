FOTO – Curva B in protesta per Napoli-Barcellona: “Mancanza di sensibilità che ripagheremo con la nostra assenza”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Anche la Curva B in protesta. Per Napoli-Barcellona è arrivato l’annuncio: gli ultras mancheranno, diserteranno il San Paolo per la questione sul caro biglietti. Tramite un volantino diffuso e che sta girando sui social in questi minuti, la Curva annuncia:

“Ci sentiamo presi in giro come ultras, come padri, per chi lo è, e come popolo. Dopo innumerevoli dimostrazioni che la curva è il dodicesimo uomo in campo, ecco la punizione: Napoli-Barcellona a 70 euro. Ancora una volta una mancanza di sensibilità enorme della società nei confronti di questa città che ripagheremo con la nostra assenza“.