Gattuso urla: “Diego puoi fare di più”, spunta la richiesta speciale a Demme

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport parla del nuovo acquisto in casa azzurra, Diego Demme, che sta contribuendo alla rinascita del Napoli.

Il quotidiano scrive che il tedesco non ha avuto problemi ad accettare le regole di Gattuso che predica ‘ora et labora‘: tra il tecnico ed il giocatore si è creato un forte feeling. Se Demme assicura una circolazione di palla ‘pulita’, senza rischi, in allenamento il suo mister gli urla: “Diego puoi fare di più”. La Rosea scrive che l’allenatore chiede a Demme maggiore verticalizzazione del gioco.

“Già il tedesco ha fatto intravedere una buona intesa con Callejon, leggendo tempestivamente i suoi tagli, sempre sul filo del fuorigioco. Gennaro Gattuso gli chiede di affinare quella giocata e di provarne anche altre per rendere la manovra del Napoli più offensiva e meno prevedibile” conclude il giornale.