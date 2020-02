Vlahovic-Napoli: Giuntoli lo ha individuato come terminale offensivo del gioco di Gattuso

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra le tante squadre che hanno gli occhi puntati su Vlahovic della Fiorentina, ci sarebbe anche il Napoli. L’attaccante serbo ha segnato proprio contro gli azzurri al San Paolo, siglando la vittoria della Fiorentina per 0-2. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’entourage di Vlahovic si siederà spesso a discutere il rinnovo di contratto con la Fiorentina. I viola hanno notato che sul calciatore si sono accesi i riflettori del calcio italiano e non. La Roma aveva individuato in lui il perfetto profilo del vice Dzeko. Il Napoli invece lo ritiene il perfetto terminale offensivo per il gioco di Gattuso. La Fiorentina però non ha voluto ascoltare. nessuna di queste proposte che avrebbero portato una pioggia di milioni nelle casse del club. Il neo presidente Commisso ha fatto muro, non ha nemmeno voluto approfondire i discorsi”.

