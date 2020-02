Napoli Barcellona, polverizzati quasi tutti i biglietti: si potrebbe battere il record d’incassi!

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport restano pochi biglietti disponibili per la sfida del San Paolo tra Napoli e Barcellona. L’anello superiore del San Paolo è stato già completamente riempito, restano solo alcuni biglietti per i settori inferiori dei Distinti e delle Curve. Si avvicina il tutto esaurito per la sfida del Napoli a Messi e compagni. Potrebbe essere battuto il record di incassi della storia del club. Il record è detenuto dalla sfida degli ottavi di finale del 2017, contro l’altra grande del calcio spagnolo: il Real Madrid. Per il match contro i blancos, l’incasso fu di quasi quattro milioni e mezzo (4 milioni e 400mila per la precisione)

