Caso multe: De Laurentiis intende iniziare una causa civile. La situazione non fa dormire Gattuso, per i giocatori è un incubo

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il primo round della sfida tra De Laurentiis ed i calciatori, per quanto riguarda le multe, è andato al patron azzurro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il giudice ha respinto l’istanza dei sei calciatori del Napoli (Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski) presentata attraverso i propri legali, che intendevano ricusare Bruno Piacci. Piacci è l’arbitro nominato dal Napoli per i collegi che dovranno formarsi per decidere sulla richiesta delle multe ai calciatori azzurri dopo l’ammutinamento del 5 novembre. Sullo sfondo rimane l’ipotesi della causa civile, un incubo per i giocatori. De Laurentiis intende farla partire per ‘danni di immagine’. Tali questioni sembrano lontane dal calcio giocato, ma non è così. Sono proprio queste situazioni che non consentono a Gattuso di dormire sonni tranquilli la notte”.

