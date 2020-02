Meret scontento, rimandato l’appuntamento per il rinnovo di contratto. Gattuso non ammette intromissioni

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha fatto il punto della situazione su Alex Meret. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nel Napoli c’è un caso: Gattuso sta preferendo Ospina a Meret, in quanto più funzionale al suo gioco. L’ex Udinese sembra essere stato accantonato e ciò è ancora in fase di discussione. Gattuso però non ammette alcun tipo di intromissione all’interno del suo lavoro e delle sue scelte. Meret è stato un investimento di oltre 25 milioni di euro, ma nonostante ciò resta in panchina al momento. Il giocatore porta con sé del malcontento, tanto da aver rimandato l’appuntamento fissato con il club per il rinnovo di contratto”.

