Infortunio Hysaj: tempi di recupero più lunghi del previsto!

NEWS NAPOLI CALCIO – Elseid Hysaj è stato sostituito per infortunio nel corso della gara tra Napoli e Cagliari. In prima battuta si pensava che l’infortunio occorso al terzino albanese fosse di entità molto lieve. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport però, le cose stanno in maniera diversa. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per il terzino albanese, i tempi di recupero saranno più lunghi del previsto. La diagnosi definitiva è di una distrazione, e non distorsione, al legamento collaterale del ginocchio destro. Hysaj dovrà fare due settimane di terapie senza allenarsi, poi tornerà in gruppo e potrà giocare tra non meno di un mese. Il posto sulla fascia sinistra sarà quindi restituito a Mario Rui”.

