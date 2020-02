Icardi, Wanda Nara: “Non so dove abiteremo l’anno prossimo, decide lui”

L’intervista di Wanda Nara al settimanale “Chi”

Intervistata dal settimanale “Chi”, Wanda Nara ha parlato del futuro di Mauro Icardi in qualità di procuratrice del calciatore. Ecco quanto evidenziato:

“Mauro alla Juve? Questo non lo so, non so se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo. È difficile che capiti di discutere perché conosco bene Mauro e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo.”