Confronto tra la squadra e Gattuso: i giocatori hanno fatto una promessa al mister

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gattuso e la squadra avrebbero avuto un confronto riguardante il proseguo della stagione. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli è molto vicino alla zona Europa, che dista solo due punti. L’obiettivo di questi ultimi mesi di stagione è questo, anche se Gattuso ha orizzonti più ambiziosi. In questo momento però parlarne non ha senso. La squadra, nel frattempo, gli ha garantito massimo impegno e gli ha giurato fedeltà. C’è la volontà di dare continuità a questi ultimi risultati. Le scelte sono fatte esclusivamente in base a chi garantisce la migliore condizione”.

