Chiariello: “Borussia Dortmund club ideale per ADL, tra 3 anni Haaland sarà il sogno delle big”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Umberto Chiariello ai microfoni di Radio Punto Nuovo

“Febbraio è il mese nero di Maurizio Sarri. A Torino sono tutti molto insoddisfatti e si approssima l’esordio agli ottavi della Juve in Champions. Il Sarrismo nella Juve non si vede, ieri l’Atletico ha fatto una gara pazzesca. Le famose huevos del Cholo: perfino Klopp si è dovuto inchiare. Così come PSG e Borussia: Cavani e Icardi in panchina, dall’altro lato 3 ragazzini dettano legge. Il Borussima è la squadra ideale per ADL, ecco perchè Haaland tra tre anni sarà il sogno di mercato di tutti i big club.

Gattuso ha detto ai suoi che chi non corre non gioca: poche chiacchiere e tanta fatica. Sa che si gioca il posto sulla panchina del Napoli: è una vetrina importante. Si deve vincere contro il Brescia, Barcellona è una tappa importante. Non si può pretendere di batterla”.