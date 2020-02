Verso Brescia-Napoli, Lopez in emergenza: niente allenamento per Romulo, Cistana e Torregrossa

Notizie Napoli, problemi per Lopez a causa degli infortuni in casa Brescia

NOTIZIE NAPOLI – In attesa dell’anticipo di venerdì sera della giornata 25 di serie A tra Brescia e Napoli, “il Corriere dello Sport” parla della gestione della formazione per gli uomini di Lopez che hanno perdite importante in occasione del match contro gli azzurri.

Secondo il quotidiano la squadra lombarda riesce a recuperare Joronen, Tonali e Gastaldello, ma molto probabilmente non Torregrossa, Cistana e Romulo che non si sono neanche aggregati al gruppo.

Il tecnico uruguaiano è costretto a stravolgere la formazione rispetto alla scorsa utilizzata contro la Juventus.

