Barcellona, scelto l’attaccante: 18 milioni per Braithwaite, ma non ci sarà con il Napoli

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Barcellona, colpito da un recentissimo scandalo, ha concluso la sua ricerca di un attaccante. Gli infortuni di Dembele e Suarez avevano spinto i blaugrana a chiedere ed ottenere dalla federazione spagnola l’autorizzazione a piazzare un altro colpo.

Detto, fatto: il nuovo attaccante, come rivelato da El Mundo Deportivo e successivamente da Sky, sarà Martin Braithwaite. Attualmente in forza al Leganes, il Barcellona pagherà 18 milioni (la clausola rescissoria) per ingaggiarlo. Firmerà fino al 2023.

Sarà disponibile con l’Eibar in questo fine settimana, ma non in Champions: la lista UEFA del Barcellona è già stata presentata e non sono possibili ulteriori modifiche. Con il Napoli, dunque, non ci sarà.