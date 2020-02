Allan e Koulibaly: esperienze al capolinea con il Napoli, potrebbero finire sul mercato

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Come raccontato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, fino a qualche mese fa sarebbe stata impensabile un’esclusione di Koulibaly ed Allan. Non è casuale però che Gattuso stia tenendo fuori il senegalese. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Koulibaly non si è ancora ripreso completamente dall’infortunio subito contro il Parma. Con il Lecce il suo ritorno è stato fortemente insufficiente, tanto che è stato escluso prima con l’Inter e poi con il Cagliari. La presenza di Koulibaly è in forte dubbio per il Brescia. Koulibaly ed Allan potrebbero finire sul mercato al termine della stagione. L’impressione è che la loro avventura a Napoli sia giunta al capolinea e stia per terminare”

