Contatti tra Allan e Giuntoli: prove tecniche per il rinnovo di contratto

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, Il Mattino fa il punto sulla situazione di Allan. È infatti possibile un rinnovo di contratto per il centrocampista brasiliano. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Allan è un calciatore assolutamente al centro del progetto Napoli, anche per le prossime stagioni. Il club è tranquillo vista la lunga scadenza, ha l’intenzione di rinnovare il contratto di Allan, con un adeguamento. Per intavolare una trattativa vera e propria si dovrà attendere la fine della stagione. Allan potrebbe arrivare a percepire 3,5 milioni di euro a stagione. Oltre al contratto, il direttore sportivo Giuntoli e l’entourage di Allan, dovranno discutere anche della clausola rescissoria. Sarà prevista in caso di rinnovo e dovrebbe attestarsi intorno ai 60-70 milioni di euro”.

