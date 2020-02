Abbonamenti pirata a Pay TV, per la prima volta in Italia denunciati 223 clienti! Ecco cosa rischiano

Ultimissime notizie, denunciati 223 clienti alle pay tv pirata

Continua la lotta in Italia alla pirateria. Per la prima volta – riferisce l’edizione odierna di Repubblica – sono stati denunciati dei cittadini che hanno utilizzato abbonamenti non ufficiali alle pay tv per guardare in maniera illegale serie, film ed eventi sportivi. Il Nucleo speciale beni e servizi ne ha individuati 223.

La legge sul diritto d’autore prevede la confisca degli strumenti utilizzati: ai clienti, dunque, in caso di condanna verranno confiscati il televisore, computer o smartphone. Rischiano inoltre la reclusione fino ad otto anni e una multa di 25 mila euro.

Le indagini vanno avanti da alcuni mesi e sono ancora in corso: devono ancora essere identificate diverse persone, tutti clienti che avendo acquistato abbonamenti illegali si sarebbero rese responsabili del reato di ricettazione. Tra gli obiettivi degli inquirenti anche l’individuazione della centrale di trasmissione dei segnali illegali.

