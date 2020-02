Mediaset – Vieri e Pardo sono d’accordo: “Il Napoli può farcela contro il Barcellona!”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del postpartita della sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Liverpool, su Canale 5 Pierluigi Pardo e Christian Vieri hanno commentato la sfida tra Napoli e Barcellona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Christian Vieri ha detto la sua: “Secondo me in Champions il Napoli farà una grande partita contro il Barcellona. Loro hanno diversi problemi ed affrontare il Napoli non è mai facile”.

È intervenuto anche Pierluigi Pardo: “Il Napoli ha la fisionomia di una squadra più adatta alla partita singola che al campionato. Poi se Messi decide di accendersi ci puoi fare poco”.

