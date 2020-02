Verdone sullo scudetto: “Sogno possa vincerlo la Roma, ma c’è troppa incertezza sulla società. Farà prima il Napoli con ADL”

Notizie Napoli, il commento di Carlo Verdone sulla Roma e sullo scudetto

L’attore Carlo Verdone, che ieri ha presentato a Napoli il nuovo film di Aurelio De Laurentiis, “Si vive una volta sola“, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato:

“La Roma mi amareggia, perché non so cosa sia, di chi sia, di chi diventi. Avevamo Salah, Alisson, Pjanic e sono andati altrove, dove hanno vinto Champions o scudetti. Abbiamo rinforzato gli altri e ci siamo indeboliti noi.

Il sogno resta il titolo di campione d’Italia, ma secondo me farà prima Aurelio, che è solido, autorevole, innovativo e ambizioso“.

Verdone ha poi rilasciato altre dichiarazioni a Il Mattino parlando di De Laurentiis: “Quando il Napoli è stato in crisi mi è parto tranquillo e rilassato ed era molto più arrabbiato quando le cose andavano bene. Non lo capisco. Per me, ormai, è indecifrabile. Barcellona? Bisogna sostenere le squadre italiane, forza azzurri!“.

