Pistocchi sicuro: “Se il Napoli andrà in Europa, Gattuso sarà riconfermato. Mertens? Non me ne priverei”

News calcio Napoli, il parere di Maurizio Pistocchi sul futuro di Gattuso e Mertens

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Pistocchi, SportMediaset. Ecco quanto evidenziato:

“Gattuso? Ha già il rinnovo nel contratto. Dopo grandi difficoltà, il Napoli ha ritrovato la sua identità. Questo Napoli non deve porsi limiti, né fare programmi a lunga scadenza, ma giocare partita per partita. È ad una distanza colmabile dalla zona UEFA, se continuano ad esprimersi così come stanno facendo, allora possono pensare di essere sulla strada giusta. Se Rino riuscirà a colmare il distacco e riportare il Napoli in Europa, avrà ampiamente conferma.

Mertens? È un giocatore importantissimo, anche come personalità e non per questo è soprannominato Ciro. Non me ne priverei se avessi ambizioni importanti, ma tutto va commisurato con le richieste economiche del ragazzo.

Chi si occuperà di marcare Messi? Demme e se c’è Allan, si occuperanno della marcatura a zona”.

