Gazzetta – Caso multe, respinto il ricorso dei giocatori del Napoli!

Respinto il ricorso ai giocatori del Napoli

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Come riportato dall’edizione online de “La Gazzetta dello Sport“, il tribunale di Napoli ha respinto il ricorso dei calciatori azzurri che chiesero la ricusazione dell’arbitro Bruno Piacci in merito alla controversia nata tra giocatori e società dopo l’ammutinamento di Napoli-Salisburgo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il giudice unico del tribunale di Napoli, Arduino Buttafoco, ha respinto il ricorso presentato a nome di Insigne, Manolas, Lozano, Milik, Zielinski e Mertens che chiedevano la ricusazione dell’arbitro Bruno Piacci“.

“I sei calciatori in questione, difesi dai legali Rigo e Diana, sostenevano che Bruno Piacci fosse da ricusare in quanto in passato era stato nominato dal Napoli in altri arbitrati (con Higuain) e comunque dovendo farlo in 24 collegi diversi (uno per ogni giocatore che il Napoli intende multare) perdesse il requisito di super partes”.

