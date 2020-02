Mertens, il rinnovo: lusingato da Monaco, Roma ed Inter. L’offerta del Napoli è inferiore, ma entrerebbe nella storia

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, il Corriere dello Sport ha dedicato ampio spazio alla situazione riguardante Dries Mertens. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mertens è ad un bivio, tra i 120 gol festeggiati domenica contro il Cagliari, con la prospettiva di scolpire il proprio nome nella storia del Napoli, e le lusinghe del resto del mondo del calcio. Un giorno, presto o tardi, Mertens dovrà decidere il proprio futuro, scegliendo cosa privilegiare. De Laurentiis non ha ancora abbandonato l’idea del rinnovo, con altri due anni di contratto da oltre quattro milioni di euro pronti. Oltre a ciò c’è la volontà di aggiungere un bonus per obiettivi, che legittimi le ambizioni di Mertens. Il belga è indeciso, non ha posto scadenze o chiesto ultimatum, sta ascoltando con il suo entourage gli echi del mercato”.

“L’offerta finora più ‘indecente’ è quella pervenutagli dal principato di Monaco. L’aspetto economico però non è l’unico da considerare per Mertens, che vorrebbe inseguire ancora altre soddisfazioni calcistiche. La Roma è un’altra ipotesi che lo ha affascinato, ma sta evaporando a causa di una stagione dei giallorossi che si fa più complicata. L’Inter resta un’ipotesi consistente, ma la possibilità di tornare da avversario al San Paolo ha scatenato in Dries alcuni conflitti interni. Non vorrebbe ‘contaminare’ una storia d’amore, per questo alla fine deciderà il cuore, che non si è ancora pronunciato”.

