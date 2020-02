Gazzetta dello Sport – Mertens a caccia del record di gol: potrebbe esserci un’esultanza speciale

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport si è soffermata su Dries Mertens. In particolare il quotidiano ha riportato la possibilità di aggancio al record di gol con la maglia del Napoli già contro il Brescia oppure contro il Barcellona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mertens è pronto a festeggiare l’ennesimo gol, la prossima marcatura significherebbe 121 timbri con la maglia del Napoli. Il belga aggancerebbe Marek Hamsik, il più grande goleador di sempre a Napoli. L’aggancio del belga potrebbe arrivare già a Brescia, anche se il sogno di Dries sarebbe quello di festeggiare in un San Paolo strapieno, contro il Barcellona. Ci si augura un’esultanza speciale, per celebrare questo traguardo. Diametralmente opposta alla non esultanza di Anfield, dove Mertens nonostante un gol fantastico non esultò, arrabbiato per il periodo no della squadra. Ora invece ci si ardente il grande sorriso di Ciro”.

