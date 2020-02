DALLA SPAGNA – Retroscena Mertens, il Barcellona l’ha seguito a gennaio per sostituire Dembélé! I dettagli

MERCATO NAPOLI, dalla spagna rimbalza un retroscena sull’interesse del Barcellona per Mertens

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

MERCATO NAPOLI – Dries Mertens non ha rinnovato ancora il contratto con il Napoli e il suo futuro è in bilico. Le parti non hanno trovato ancora l’accordo, ma il belga poteva lasciare l’azzurro già a gennaio.



Infatti, secondo quanto rivela Radio Catalunya, il Barcellona, a gennaio, ha seguito l’attaccante azzurro per sostituire l’infortunato Dembele. Secondo una regola del calcio spagnolo, i catalani possono acquistare un attaccante anche adesso per sostituire il loro calciatore infortunatosi e che dovrà stare fermo oltre 6 mesi.



L’attaccante 33 enne non ha convinto, a causa delle ultime prestazioni, la società blaugrana che ha deciso di non acquistare l’ex Psv e molto probabilmente, nelle prossime ore, chiuderà l’ingaggio di Martin Braithwaite, centravanti del Leganes.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI