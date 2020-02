Meret, il Napoli gli ha offerto il rinnovo ma lui rifiuterà: vuole chiarezza sul futuro

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato da gonfialarete.com, portale edito da Raffaele Auriemma, sarebbero nate delle complicazioni nel rinnovo di contratto di Alex Meret. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha recentemente offerto ad Alex Meret un rinnovo fino al 2025, due anni in più dell’attuale scadenza. Ovviamente è previsto anche un ricco aumento dell’ingaggio, con l’intenzione di blindare il portiere. Si passerebbe dal milione attuale circa, ad una cifra vicina ai tre milioni di euro. L’incontro però si concluderà con un nulla di fatto, perchè il portiere friulano, attraverso il suo entourage declinerà la proposta. Non è che Meret voglia andar via, semplicemente chiede chiarezza. Il portiere ex SPAL si trova bene a Napoli, l’intenzione è quella di restare. Prima però di accettare un rinnovo, vuole capire quale sarà l’evoluzione del dualismo con Ospina. Inoltre il talentoso portiere vuole avere più chiarezza anche sui progetti futuri del Napoli”.

