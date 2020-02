Lucchesi, ex pres. Pisa: “Mi meraviglierei se il Napoli non continuasse con Gattuso. Belotti o Milik? Scelgo il primo”

News Calcio Napoli, l’ex presidente del Pisa, Fabrizio Lucchesi, parla di Gattuso e dell’attacco azzurro

Fabrizio Lucchesi, ex presidente del Pisa ai tempi di Gennaro Gattuso sulla panchina dei toscani, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte Sport Live.



L’ex direttore anche di Palermo e Pescara, ha parlato del tecnico calabrese e del suo momento sulla panchina del Napoli.



Ecco le sue parole:



“Il Napoli deve ripartire da Gattuso? Mi meraviglierei del contrario. Arrivato in una situazione di emergenza, è stato scelto, valutato, si sono trovati. Ho visto anche sintonia. Dopo un po’ di difficoltà, si sta trovando continuità. Non mi aspetterei la rottura.



In modo intelligente non sta insistendo sul gioco del palleggio, non vuole snaturare la squadra, sta cercando un po’ di equilibrio.



L’esperienza al Pisa? Io andai via dal Pisa e Gattuso con il nuovo presidente non si trovava. Lui è un generoso e quindi per non lasciare la barca, ha preferito retrocedere che abbandonare.



Allan? Fa parte di circostanze, anche di segnali che uno vuole dare alla squadra.



Belotti o Milik? Belotti. In questo momento è un giocatore che ha tanta voglia di rifarsi. A me piace tanto, ma dipende anche dalla squadra, dai compagni di reparto”.



