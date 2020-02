59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Con l’arrivo di Gattuso non sta praticamente mettendo piede in campo, ma Hirving Lozano resta un idolo assoluto in Messico. La Pepsi, sponsor ufficiale della Champions League ha girato uno spot pubblicitario con il Chucky protagonista. Insieme a Lozano c’è anche il cantante Sebastian Yatra. Nello spot si vedono alcune delle migliori giocate di Hirving Lozano con la maglia del Napoli.

VIDEO

