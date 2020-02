Hysaj, nulla di grave al ginocchio: sarà disponibile già per il Barcellona

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto della situazione sui terzini del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’infortunio di Hysaj non è grave: gli esami hanno evidenziato una lieve distrazione al legamento collaterale mediale. Il fatto che gli esami abbiano escluso lesioni gravi è molto importante per il Napoli, visto il lungo percorso riabilitativo di Malcuit. Ghoulam inoltre non è al meglio, pur essendo stato convocato per Cagliari. L’algerino non gioca un minuto di una partita ufficiale da ottobre. Il recupero di Hysaj sarà quindi una preziosa risorsa per il Napoli. Il terzino albanese dovrebbe essere assente con il Brescia, ma sarà arruolabile per la sfida con il Barcellona”.

