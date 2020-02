Non solo Allan: Gattuso aveva già richiamato Mertens per lo scarso impegno in allenamento

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, Repubblica ha svelato un retroscena riguardante Rino Gattuso e Dries Mertens. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso si sta distinguendo per la preparazione tattica che sta mostrando e per l’autorevolezza con cui sta gestendo lo spogliatoio. Dopo il caos dei mesi scorsi infatti, lo spogliatoio azzurro sembra essere tornato in ordine. Prima di punire pubblicamente Allan, Gattuso aveva già mostrato il pugno duro. Il tecnico calabrese aveva infatti richiamato Mertens davanti a tutti i compagni per lo scarso impegno in allenamento. Da quel momento l’atteggiamento del belga è cambiato e Gattuso non ha nascosto l’amore per ‘Ciro’. L’allenatore azzurro è infatti anche uno dei principali sponsor per il rinnovo del belga”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI