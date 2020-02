Gattuso, forte confronto con la squadra: ha spiegato il motivo del mancato giorno di riposo

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, Il Mattino ha raccontato il confronto di ieri tra Gattuso e la squadra a Castel Volturno. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il discorso di Gattuso alla squadra non è stato tenero. Innanzitutto ha spiegato il motivo del mancato giorno di riposo: non è né una ripicca, né il gesto di chi vuole sembrare un sergente di ferro. Il mancato riposo è dettato da esigenze tecnico-tattiche. In sette giorni ci saranno l’insidiosa sfida con il Brescia e poi la sfida con il Barcellona. Gattuso ha spiegato che di questi tempi non si possono concedere distrazioni. Il tecnico del Napoli, insieme al suo vice si è focalizzato anche sul secondo tempo di Cagliari. Il Napoli ha fatto bene dal punto di vista difensivo, ma dopo il gol di Mertens la squadra sembrava in apprensione. Atteggiamento che non è piaciuto a Rino Gattuso”.

