Il Mattino – De Laurentiis ha già deciso di puntare su Gattuso anche per la prossima stagione

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna de Il Mattino, è descritto il rapporto tra il presidente De Laurentiis e Rino Gattuso. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Tra il presidente De Laurentiis e Rino Gattuso c’è un filo diretto: i due si scambiano numerosi messaggi e qualche telefonata. Dopo la vittoria di Cagliari, sono arrivati i complimenti del presidente, così come erano arrivati dopo il successo contro l’Inter. De Laurentiis era rimasto abbastanza scosso dalla sconfitta con il Lecce. Il presidente del Napoli è abbastanza turbato dall’andamento di questa stagione. Il patron azzurro ha già deciso di puntare su Gattuso per la prossima stagione, per questo motivo è normale dal punto di vista presidenziale far sentire la propria vicinanza al tecnico”.

