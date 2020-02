Cm.com, Romano: “Belotti piace molto a Gattuso, anche la Roma è su di lui. In estate può partire per 40-50 milioni!”

mercato napoli, Belotti piace a Gattuso per l’estate: i dettagli

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

MERCATO NAPOLI – Fabrizio Romano, giornalista di calciomercato.com, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte Sport Live e ha parlato di un possibile trasferimento di Andrea Belotti al Napoli.



L’attaccante del Torino, propenso a lasciare i granata a fine stagione, piace molto a Gennaro Gattuso, tecnico dei partenopei. Ecco le sue parole:



“Il bomber del Torino è arrivato a fine corsa con i granata. Mentre, sono elevate le probabilità di permanenza di Gattuso sulla panchina del Napoli e Belotti piace molto all’allenatore, come tipologia di giocatore.



Belotti può piacere anche alla Roma per il dopo Dzeko e sarà il grande protagonista del mercato. Costerà non più 80 milioni di euro, ma 40-50“.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI