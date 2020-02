Sorpresa Barcellona, scelto il sostituto di Dembélé: può arrivare immediatamente! I dettagli

Notizie Napoli, il Barcellona è vicino all’acquisto di Braithwaite del Leganes

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NOTIZIE NAPOLI – Novità per il Barcellona. Il club blaugrana, dopo l’infortunio di Ousmane Dembélé, ha avuto il via libera dalla Federcalcio spagnola per acquistare un attaccante.

I catalani – riferisce RAC 1 – hanno deciso di acquistare Martin Braithwaite, attaccante danese di proprietà del Leganes. L’agente del giocatore, Ali Dursun, sarebbe già a Barcellona per discutere del trasferimento del giocatore.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI