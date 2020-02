Allan, scuse a Gattuso e allenamento intenso: torna la pace

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe tornata nuovamente la pace tra Allan e Gattuso, successivamente ad un gesto del centrocampista brasiliano. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Allan non è stato convocato per la sfida di Cagliari perchè Gattuso non era contento della suo atteggiamento in allenamento. Il centrocampista brasiliano ieri a Castel Volturno ha chiesto scusa al proprio allenatore. Poi ha risposto anche sul campo in allenamento, sottoponendosi ad una seduta atletica particolarmente intensa. Allan vuole avanzare la propria candidatura per la sfida con il Brescia”.

