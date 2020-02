Vigorito: “Ci ispiriamo al modello Atalanta. Accordo futuro con il Napoli? I matrimoni si fanno in due”

Il numero uno del club campano è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.



Il numero uno del club campano ha parlato del settore giovanile e la società da cui prende ispirazione, ma soprattutto probabili e futuri accordi con il Napoli. Seguono le sue dichiarazioni:



“Abbiamo un settore giovanile che curiamo tanto, il nostro modello d’ispirazione è l’Atalanta. Qualche accordo futuro con il Napoli? I matrimoni si fanno in due, per me possiamo fare anche i promessi sposi ma poi qualcuno dovrà renderlo concreto questo matrimonio” .



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI