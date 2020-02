VIDEO SN – Azzurri sul palco del cinema, abbraccio e pacca sulla schiena Gattuso-ADL! Rocco Papaleo scherza con l’allenatore,

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

21.11 – De Laurentiis ha preso la parola, dopo le belle parole di Rocco Papaleo sulla città di Napoli. Sul palco è stato invitato Gattuso, il quale si è profuso in un abbraccio con il presidente De Laurentiis. Foto, risate e siparietti anche per gli azzurri. Anna Foglietta ha lanciato un’ovazione per Gattuso. Il video:

Gepostet von Spazio Napoli am Montag, 17. Februar 2020

Si chiama “Si vive una volta sola” ed è il nuovo film di Carlo Verdone. Prodotto da Aurelio De Laurentiis, il film viene proiettato in anteprima stasera al Cinema MED. Il patron della Filmauro e del Napoli è in città e ha posato con il cast nel pomeriggio.

Al cinema sono arrivati tutti gli azzurri, Gattuso compreso. Mancano all’appello solo Llorente e Mertens. Qui il video dell’arrivo della squadra, dai nostri inviati Antonio Manzo e Rosa Monopoli: