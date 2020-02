Uva, vicepresidente UEFA: “La Var Challenge non mi convince, va contro l’indipendenza della scelta dell’arbitro”

“Resta comunque una novità epocale per il calcio, un grande aiuto per gli arbitri”

Michele Uva, vice presidente dell’Uefa, è intervenuto ai microfoni di Radio Sport Anch’io, su Radio 1 e ha dato un opinione personale sulla proposta fatta dalla Figc: inserire la Var Challenge, ovvero la chiamata dell’allenatore di ogni squadra all’utilizzo della tecnologia quando quest’ultima non viene usata automaticamente dall’arbitro.



Questa proposta di sperimentazione è stata lanciata, sotto pressione dei club, dal presidente della Federcalcio italiana, Gabriele Gravina.



Ecco le parole del dirigente Uefa:



“Personalmente, venendo da Basket e Pallavolo, non sono convintissimo. Lo vedo come un’interferenza che va contro l’indipendenza della scelta dell’arbitro sulla decisione finale. Ma è giusto che venga analizzato, testato e provato.



Bisognerà fare una piccola modifica, evolvere nel protocollo e non è semplice. In tutti i campionati si vede che c’è disomogeneità. Il protocollo va uniformato. Resta comunque una novità epocale per il calcio, un grande aiuto per gli arbitri”.



