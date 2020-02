SKY – Boga piace al Napoli. Il suo arrivo non compromette il futuro di Insigne

“Questa estate non ci saranno intoccabile per la società partenopea”

Luca Marchetti, esperto di mercato Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.



Il giornalista ha parlato di un probabile arrivo di Jeremie Boga in maglia azzurra. L’esterno del Sassuolo piace molto al club partenopeo e un suo trasferimento sotto alle pendici del Vesuvio non è impossibile.



Ecco le sue parole:



“Boga è uno di quei calciatori che il prossimo anno potrebbero giocare con il Napoli. Sicuramente è un giocatore che piace alla società partenopea, ci sono stati contatti e non credo nemmeno che sia così impossibile come situazione.



L’arrivo di Boga non significherebbe automaticamente addio di Insigne, posto che in questa estate credo che non si saranno intoccabili nella rosa azzurra”.



