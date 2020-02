Sconcerti: “Gattuso ha sbagliato con Allan, è stato eccessivo”, Di Marzio replica: “Non è vero, è stato perfetto”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Il bello del calcio, in onda su Canale 21, in merito alla questione Gattuso-Allan:

“Il gioco c’è e non c’è ma il Napoli non deve pensare troppo lontano, la testa deve essere ad una sfida per volta cercando di andare avanti insieme. Sta riemergendo la qualità di questa squadra ma mi è sembrato eccessivo quello che ha fatto Gattuso con Allan, fermo restando che ha esagerato Allan”.

Gianni Di Marzio ha però replicato:

“Non è vero, è stato perfetto contro il Cagliari anche nella gestione del caso Allan“