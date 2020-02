Pierpaolo Bisoli: “Gattuso fa bene a tenere sotto pressione la squadra. Barcellona? priorità al Brescia”

“La squadra di Corini non mollerà fino alla fine. Tonali? Destinato a una grande carriera”

Pierpabolo Bisoli, ex tecnico del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del Napoli, dopo la gara vinta a Cagliari.



Inoltre, anche il prossimo match, contro il Brescia, dove in questo momento gioca suo figlio Dimitri e sara la prossima avversaria dei partenopei.



Ecco le sue parole:



“Il Cagliari è un’ottima squadra anche se non riesce a trovare risultati ultimamente. Vincere lì è sempre difficile. Gattuso ha trovato una quadratura importante, ha trovato le vittorie con solidità. Se con lui non si corre, non si va da nessuna parte.



Giorno di riposo non concesso? Non vuole lasciare nulla d’intentato in una stagione storta. Lui ha capito che questa squadra bisogna tenerla sotto pressione e così può raccogliere qualcosa, se la squadra si rilassa rischia di non concentrarsi come è capitato contro il Lecce. Ecco perché non concede il giorno di riposo e non penso che sia un sacrificio enorme fare un allenamento in più.



Pensiero al Barcellona? Sono insidie difficili. Gattuso è bravo perché sa che ogni partita è una finale e penserà al Brescia prima di Barcellona. Non potrà perdere più punti. Con gli spagnoli saranno due partite e inoltre contro il Barcellona puoi essere eliminato, quindi pensiero prima al campionato.



Le ho viste quasi tutte le partite del Brescia perché ho mio figlio, non molleranno fino alla fine. Vorranno portare punti a casa per tenere speranza di salvezza. Se non prendi la partita in modo giusto, puoi perdere con chiunque in Italia.



L’entrata di Cuadrado su mio figlio? Da giallo sì, non da rosso. Il calcio è maschio, è fisico, ci sta un’entrata in scivolata. Non possiamo sempre espellere.



Tonali? È destinato a una carriera a grandissimo livello se rimarrà con i piedi per terra e si impegnerà come sta facendo. Personalmente lo vedo più mezzala che davanti alla difesa. Sono convinto che in quel ruolo non esprime tutte le sue qualità, perché è bravo a saltare l’uomo, ha una capacità di corsa importante. È un giocatore destinato ad andare a grandissimi livelli, ma deve sapere che bisogna sempre migliorarsi.



Mio figlio? Lo dico sempre anche a lui: gli dico sempre i difetti, perché i pregi li sa. Gli ho sempre detto che ha qualità importanti per questo calcio, ma bisogna sempre migliorare senza mai accontentarsi.



Moncini? L’ho fatto esordire a 16 anni. Lui è uno di quelli che non si accontenta mai. Sono convinto che il Benevento ha fatto un investimento per il futuro”.



