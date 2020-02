Napoli, il report dell’allenamento: lavoro personalizzato per Koulibaly e Lozano

Assente Llorente per sintomi influenzali. Malcuit lavora sul campo

Dopo la bella vittoria di Cagliari, ieri, per 1-0, il Napoli è tornato in campo per l’allenamento mattutino al centro sportivo di Castelvolturno.



Gli azzurri impegnati nel match di ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra, gli altri uomini della rosa sono stati impegnati, dopo la prima fase di attivazione, in una seduta tecnico tattica.



In chiusura partitina a campo ridotto. La squadra prepara la trasferta di Brescia, in programma venerdì 21 febbraio, alle ore 20:45.



Lavoro personalizzato per Kalidou Koulibaly e Hirving Lozano. Mentre, Arkadiusz Milik ha lavorato un po’ con la squadra e un po’ da solo. Per Kevin Malcuit lavoro sul campo.



Infine, assenti Fernando Llorente per sintomi influenzali e Elseid Hysaj per l’infortunio al ginocchio rimediato alla Sardegna Arena.



