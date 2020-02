PRIMAVERA – Napoli-Empoli 1-3, Angelini: “I ragazzi sono condizionati mentalmente dalla situazione. Serve la testa sgombra per tornare a vincere”

Le parole dell’allenatore degli azzurrini Giuseppe Angelini dopo la sconfitta di Napoli-Empoli 1-3 in Primavera

Quest’oggi, subito dopo il termine del match di Napoli-Empoli, valido per il campionato Primavera 1 dove gli azzurrini sono usciti sconfitti per 1-3 in casa, mister Giuseppe Angelini ha analizzato con i giornalisti la partita. Terza sconfitta consecutiva per il Napoli Primavera, che resta inchiodato all’ultimo posto in classifica. Queste le parole di Angelini post-gara:

Il Napoli ha perso molte gare in rimonta, come mai? “Colpa sia del fattore atletico che, soprattutto, di quello mentale. I ragazzi subiscono parecchio la situazione attuale, mentalmente parlando. Oggi abbiamo tenuto il vantaggio per 80 minuti ma non abbiamo mantenuto il risultato o chiuso la partita: una volta subito il primo gol, i ragazzi son caduti in depressione. Siamo arrivati in un momento in cui ogni partita diventa fondamentale“.

“Tatticamente stiamo provando ad accorciare la squadra, inserendo un attaccante in meno e un difensore in più. E comunque, vale sempre il fatto che ogni giorno schiero chi sta meglio fisicamente e mentalmente. Lavoriamo in tal senso anche prendendo spunto dalla prima squadra: il problema, però, è che serve una vittoria. È solo che, al momento, i ragazzi stanno soffrendo parecchio per la situazione di classifica attuale. Oggi son stati commessi ancora tanti errori, che vanno sistemati“.

Obiettivo play-out sacrificando la qualità degli attaccanti azzurri? “Indubbiamente dobbiamo pensare ad abbandonare l’ultimo posto e io voglio farlo con un’idea tattica precisa: 4-3-3 o al massimo 3-4-3 con gli esterni a centrocampo. Oggi, in un certo senso, abbiamo applicato il secondo modulo, che abbiamo preparato tutta la settimana con Sgarbi, Cioffi e Labriola. Infatti, al primo tempo abbiamo fatto un’ottima gara, siccome siamo riusciti ad applicare ciò che avevamo preparato. Nel secondo tempo, cambiando modulo, non siamo praticamente riusciti a giocare“.

Come si risolvono i problemi nella mente della squadra? “I ragazzi devono assolutamente scendere in campo con la serenità di chi non deve guardare la classifica. È quello ciò che serve a svoltare: infatti, credo che la vittoria sarà la conseguenza di una partita preparata e svolta con la testa totalmente sgombra. È questo ciò che i miei ragazzi devono fare adesso: giocare eliminando ogni tipo di preoccupazione, e la vittoria non tarderà ad arrivare. Se giochi con l’ansia e la preoccupazione, alla fine, commetti gli errori che abbiamo effettivamente commesso in queste ultime partite“.

