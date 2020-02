Mertens, super offerta del Monaco: ADL non molla, cifre e dettagli

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Dries Mertens ieri alla Sardegna Arena ha firmato il goal della vittoria: contro il Cagliari ‘Ciro’ è tornato protagonista.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela che ‘il goal è un dettaglio marginale che va incastrato in un’estesa che si trasforma in tormento’. Il quotidiano svela che quando arriverà giugno ed il contratto di Mertens scadrà, il Napoli proverà a trattenerlo. Il Monaco ha offerto al belga 15 milioni per due anni: ADL, intenzionato a tenerlo con sé, ha offerto 9 milioni secchi.