Il ct della Macedonia, Angelovski: “Sono contento che Gattuso gli stia dando sempre più chances”

Igor Angelovski, ct della Macedonia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato di Eljif Elmas, giocatore del Napoli e della sua nazionale, partito titolare nelle ultime due gare, contro Inter e Cagliari.



Il centrocampista sta trovando sempre più spazio con Gennaro Gattuso e questo fa contento il tecnico macedone. Inoltre, Angelovski, spera di un vedere un Napoli più offensivo, oltre ad essere solido in difesa.



Ecco le sue parole:



“Ho visto la partita ieri e sono contento della prestazione di Elmas e dell’intera squadra. Il Napoli ha guadagnato tre punti importanti perché la partita era davvero difficile.



Elmas ha giocato bene sia nella posizione di esterno d’attacco sinistro ma anche a centrocampo quando Gattuso lo ha arretrato. Mi è piaciuto molto nell’uno contro uno e quando scambiava nello stretto con Mertens. Sono felice che Gattuso abbia approfondito la conoscenza con Elmas e gli stia concedendo più spazio. Ha margini di crescita e può raggiungere livelli ancora più alti.



Mi piace il modo di giocare di Gattuso. Quando i risultati sono positivi tutto diventa positivo nel calcio. Spero che il livello del Napoli resti questo anche se mi auspico un Napoli un po’ più offensivo. Sono contento che la difesa sia tornata su buoni livelli visto che non sta concedendo molto”.



