Graziani: “Avrei mortificato Allan negli spogliatoi e non in conferenza”

Graziani commenta l’episodio di Gattuso e Allan

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ciccio Graziani, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte commentando l’episodio che ha visti protagonisti Gattuso e Allan. Il brasiliano non è stato convocato con il Cagliari perché a detta dell’allenatore non si è allenato bene. Queste le parole di Graziani:

“Avrei preferito ci fosse una gestione interna della cosa riguardante Gattuso e Allan. Magari avrei mortificato il ragazzo negli spogliatoi davanti ai compagni e non in conferenza stampa”.