Fedele su Gattuso: “Per il momento ha massacrato quattro azzurri. Cambio Demme-Insigne errore gravissimo. Mertens? È già andato via”

Enrico Fedele è intervenuto durante la trasmissione Il bello del calcio in onda su Canale 21:

“Gattuso ha bruciato Meret, Koulibaly, Lobotka e Fabian Ruiz. Il cambio Demme-Insigne è stato il più grande errore di tutta la sua gestione. Il gol poi è arrivato perché Mertens ha tirato fuori un confetto ma si stava soffrendo.

Sbagliato parlare pubblicamente dell’approccio agli allenamenti che ha avuto Allan. Ho vissuto da dirigenti situazioni simili ed i calciatori in situazioni del genere prendono per il collo l’allenatore e gli dicono di parlare internamente di questa situazione. Dopo l’ammutinamento e questo gesto la valutazione del brasiliano è crollata. Il peggiore in campo è stato Demme. Mertens? Il Napoli ha Milik, ha preso Petagna ed ora dà tutti questi soldi a Mertens? Lui è già andato via”.